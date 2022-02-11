Минздрав рассказал о самочувствии Жириновского

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Состояние 75-летнего лидера ЛДПР Владимира Жириновского, госпитализированного с ковидом, оценивается как стабильное, сообщили журналистам в пятницу в пресс-службе Министерства здравоохранения РФ.

"Врачи продолжают оказывать всю возможную в этой ситуации медицинскую помощь", - сказал представитель ведомства.

В среду в пресс-службе Минздрава сообщили, что Жириновский находится в Центральной клинической больнице в связи с диагностированным у него ковидом. По данным министерства, лидер ЛДПР был госпитализирован 2 февраля.

В четверг думская фракция либерал-демократов заявила, что Жириновский скоро вернется к полноценной, активной работе.