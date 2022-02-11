Собянин вручил премии Москвы в области спорта и туризма

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин вручил лауреатам премии города в области физической культуры, спорта и туризма.

"Поздравляю вас с заслуженными премиями города Москвы в области спорта, физкультуры, туризма. Вручение премии происходит на фоне Олимпийских игр в Пекине, и сегодня каждый пятый член сборной России - воспитанник московской спортивной школы", - сказал мэр в ходе церемонии награждения.

По словам Собянина, в последние годы спортивная индустрия из-за пандемии коронавируса и сложностей с экономикой переживает трудные времена, но вложения в инфраструктуру продолжают расти. "Сегодня ни одни торги по земле под физкультурно-оздоровительные комплексы не заканчиваются провалом, они все востребованы. Десятки, сотни объектов физкультуры и спорта вводятся в Москве, и в ближайшие годы очень большая программа запланирована по всем видам спорта", - подчеркнул мэр.

По его словам, в столице на сегодняшний день почти 30 тыс. спортивных сооружений. Он также добавил, что считает важным развитие спортивной инфраструктуры.

"Еще более значимо - это люди, которые приходят на эти объекты, которые занимаются с детьми, готовят спортсменов высшего уровня. В Москве за год более 5 тыс. наград получили москвичи на всероссийских и международных соревнованиях", - сказал Собянин, отметив, что в столице 5 млн человек регулярно занимаются спортом, многие уже не представляют свою жизнь без занятий.

Он также поблагодарил лауреатов за вклад в популяризацию спорта в Москве. Согласно материалам пресс-службы столичной мэрии, ежегодные премии города Москвы в области физической культуры, спорта и туризма присуждаются с 2003 года. Лауреатами премии 2021 года стали 23 человека.