Около 150 стажировок организуют для педиатров Подмосковья в 2022 году

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Порядка 150 стажировок, в том числе международных, организуют для врачей Московской области в рамках проекта "Наш детский врач". Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Подмосковья.

"В системе здравоохранения Московской области работают 1,5 тыс. участковых врачей-педиатров, которые оказывают медицинскую помощь 1,6 млн маленьким пациентам. Наша задача - вывести оказание медицинской помощи детям на новый уровень. Развитие педиатрической службы региона невозможно без взаимодействия с ведущими экспертами, которые готовы поделиться своим опытом и наработками. В этом году мы планируем провести 150 стажировок, в том числе международных, для подмосковных врачей", - приводятся в тексте слова министра здравоохранения Подмосковья Светланы Стригунковой.

Как пояснили в пресс-службе, в стажировки пройдут в рамках проекта "Наш детский врач", который стартовал в Московской области. Он позволит педиатрам региона повысить профессиональные знания, обменяться опытом с зарубежными экспертами, а также перенять ведущие мировые практики в педиатрии и реализовать их в регионе.