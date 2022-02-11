Внеочередные проверки мер безопасности начались в школах Подмосковья

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Школы Московской области во внеочередном порядке начали проверять на соблюдение мер безопасности после происшествия в Мытищах. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Минобразования Подмосковья в пятницу.

Как ранее сообщила ТАСС представитель Главного следственного управления СК по Московской области Ольга Врадий, 10 февраля школьник ударил ножом 13-летнего одноклассника в Мытищах в ходе ссоры, пострадавший госпитализирован. По данным источника в правоохранительных органах, пострадавший подключен к аппарату искусственной вентиляции легких и находится в стабильном состоянии.

"Министерством образования Московской области проводится служебная проверка произошедшего. Дополнительно сообщаем, что в школах Подмосковья начались внеочередные проверки соблюдения мер безопасности", - сказали в пресс-службе.

В свою очередь детский омбудсмен региона Ксения Мишонова сообщила, что аппарат уполномоченного проведет собственное расследование происшествия в Мытищах. "В конфликте участвовали не только эти два подростка. Я уже разговаривала и с родителями, и с директором школы, и с главным врачом. Парень в тяжелом, но стабильном состоянии. Ему провели уже необходимые операции. Я надеюсь на его молодой организм, и что он быстро пойдет на поправку и полностью восстановится. Нападавшая сторона очень сожалеет о случившемся. Очень переживают родители. Насколько я знаю, уже принесены извинения потерпевшей стороне. Для нас сейчас важно выяснить, почему конфликт привел к таким серьезным последствиям и можно ли было его предотвратить, насколько оперативно и профессионально в этой ситуации действовала образовательная организация", - написала в своем телеграм-канале "Осторожно! Дети" Мишонова.