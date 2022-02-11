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Пандемия COVID-19

Матвиенко сообщила, что 20 сенаторов заразились "омикроном"

Спикер СФ призвала соблюдать все санитарно-эпидемиологические требования, до минимума сократить период повышенного распространения "омикрона" контакты

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что 20 сенаторов на данный момент заразились штаммом коронавируса "омикрон".

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"Ситуация с ковидом продолжает быть сложной, 20 сенаторов у нас болеют "омикроном". Мы живем в среде, мы общаемся, к сожалению, никуда от этого не деться. Тем не менее напоминаю, [нужно] соблюдать все санитарно-эпидемиологические требования, до минимума сократить в этот период повышенного распространения "омикрона" контакты, только по мере необходимости", - сказала Матвиенко в пятницу на заседании палаты, обращаясь к сенаторам.

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за прошедшие сутки на 203 949, до 13 731 794. Об этом сообщили в пятницу журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией.

В относительном выражении прирост количества инфицированных составил 1,5%. За сутки госпитализировали 19 281 человека, что на 0,85% меньше показателя предыдущего дня. Снижение количества госпитализаций произошло в 38 регионах, увеличение - в 46, следует из данных штаба. Ситуация осталась без изменений в одном субъекте. Распространение штамма "омикрон" фиксируется в 84 регионах.

Теги
Матвиенко, Валентина ИвановнаПандемия COVID-19
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