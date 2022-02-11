Матвиенко сообщила, что 20 сенаторов заразились "омикроном"

"Ситуация с ковидом продолжает быть сложной, 20 сенаторов у нас болеют "омикроном". Мы живем в среде, мы общаемся, к сожалению, никуда от этого не деться. Тем не менее напоминаю, [нужно] соблюдать все санитарно-эпидемиологические требования, до минимума сократить в этот период повышенного распространения "омикрона" контакты, только по мере необходимости", - сказала Матвиенко в пятницу на заседании палаты, обращаясь к сенаторам.

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за прошедшие сутки на 203 949, до 13 731 794. Об этом сообщили в пятницу журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией.

В относительном выражении прирост количества инфицированных составил 1,5%. За сутки госпитализировали 19 281 человека, что на 0,85% меньше показателя предыдущего дня. Снижение количества госпитализаций произошло в 38 регионах, увеличение - в 46, следует из данных штаба. Ситуация осталась без изменений в одном субъекте. Распространение штамма "омикрон" фиксируется в 84 регионах.