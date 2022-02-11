Медведев заявил, что к организации экзаменов по русскому языку для мигрантов есть вопросы

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Система организации экзаменов на знание русского языка, истории и законов России для мигрантов вызывает вопросы. Об этом заявил замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев на совещании о дополнительных мерах по интеграции и адаптации мигрантов в российском обществе.

"Есть еще одна проблема тоже известная. В своей массе многие мигранты плохо владеют русским языком. Я имею ввиду взрослых уже людей", - констатировал Медведев. Он напомнил, что для решения этой проблемы и для более эффективной адаптации мигрантов в стране был введен обязательный экзамен на владение русским языком, а также на знание истории и законов России.

"Он необходим при получении патентов на работу, вида на жительство и целого ряда других важных документов. Очевидно, он должен быть своего рода фильтром, чтобы в первую очередь допускать тех, кто является законопослушным и в достаточной мере образованным, тех, кто готов воспринимать нашу культуру, традиции, кто хотел бы по-настоящему здесь жить и работать. Но к системе организации таких экзаменов существуют вопросы. Надо понять, насколько они адекватны", - заявил политик.

По словам Медведева, незнание русского языка является одной из причин, по которым общины иностранцев живут замкнуто и обособлено. "Это, безусловно, не наша проблема, это проблема мировая, но решать ее нам нужно применительно к нашим условиям в нашей стране", - отметил он.

Обращаясь к участникам совещания, Медведев попросил их высказаться о том, насколько система по проведению такого экзамена справляется с выполнением своих функций.

"Также важно, чтобы в других странах, особенно в ближнем зарубежье, люди изучали русский язык, знакомились с нашей культурой, в том числе молодежь, которая проявляет желание приехать в Россию на работу или учебу. Такая работа уже ведется Россотрудничеством и министерством иностранных дел. Мы постоянно к ней возвращаемся в зависимости от наших финансовых возможностей", - добавил Медведев, но при этом отметил, что соответствующая работа должна быть и более системной, и более активной. По его словам, послы в государствах СНГ, в странах Евразийского союза постоянно обращают на это внимание в своих телеграммах.

Языковые трудности

Замглавы СБ РФ подчеркнул, что языковые трудности в мигрантской среде провоцируют и обостряют социальные проблемы и в российском обществе. "В школьных классах на таких территориях иногда бывает до половины учеников, представляющих мигрантов, которые, к сожалению, плохо владеют русским языком. Это вызывает недовольство, жалобы родителей на снижение качества образования. Такие же трудности отчасти и в детских садах существуют", - заметил он.

Политик также акцентировал внимание на том, что культурные различия, несходство привычек, правил поведения вызывает взаимонепонимание и ведет к спорам. Особенно, по его мнению, опасно, когда в такие конфликты втягивают детей, что происходит периодически. "А потом еще родители подключаются, и это очень сильно травмирует чувства людей, создает ощущение дискомфорта. Во всех подобных ситуациях нужно работать на упреждение и не допускать противостояния. На сей счет есть специальные поручения президента. Хотел бы услышать, как по ним идет работа", - заключил Медведев.