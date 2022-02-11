Военные строители завершили возведение многопрофильного медицинского центра в Тюмени

ТАСС, 11 февраля. Строители Минобороны РФ сдали многопрофильный медицинский центр в Тюмени, построенный в рекордно короткие сроки, сообщили журналистам в российском военном ведомстве.

"Специалисты Военно-строительной компании Минобороны России завершили строительство крупного многопрофильного медицинского центра "Мать и дитя", торжественное открытие которого состоялось сегодня в Тюмени", - говорится в сообщении.

Двухэтажный многофункциональный медицинский центр возвели быстрее чем за полгода. Площадь нового лечебного учреждения - около 5 тыс. кв. м. Стационар рассчитан на 80 коек, в том числе 12 реанимационных, все палаты оборудованы системой подачи кислорода.

В центре созданы условия для оказания высококвалифицированной помощи по направлениям акушерства-гинекологии, педиатрии, лучевой и лабораторной диагностики, хирургии, урологии, эндоскопии, неврологии и кардиологии.

"Этот объект дает новые возможности для жителей не только Тюменской области, но и других регионов Уральского федерального округа, которые приезжают сюда за медицинской помощью. Я благодарю Военно-строительную компанию Минобороны РФ за то, что достаточно быстро и качественно возвели столько объектов во время пандемии, включая этот госпиталь", - приводят в министерстве обороны слова полпреда президента в УрФО Владимира Якушева.

На первом этапе новый госпиталь будет принимать пациентов с COVID-19 - сейчас нужны дополнительные места для лечения именно этого заболевания. Позднее новый центр перейдет в обычный режим и будет работать как стационар по всем медицинским направлениям.