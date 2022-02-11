В Карелии поднимут штурмовик, совершивший вынужденную посадку на болото во время войны

ПЕТРОЗАВОДСК, 11 февраля. /ТАСС/. Самолет Ил-2 временем Великой Отечественной войны поднимут из болота в Суоярвском районе Карелии. Первая экспедиция не позволила вытащить штурмовик с места вынужденной посадки из-за ударивших морозов, сообщил ТАСС замруководителя поискового отряда "По следам погибших самолетов" Александр Нестеров.

"К сожалению, прогноз погоды не оправдался, в конце подъема ударили морозы, и самолет приморозило к болоту еще больше. Мы не смогли его поднять, но провели большой комплекс подготовительных работ. Было принято решение, чтобы не повредить самолет, перенести подъем на более теплое время", - рассказал собеседник агентства.

Ил-2 был обнаружен вблизи деревни Хюрсюля Суоярвского района. По словам Нестерова, поисковики давно разыскивали этот самолет, который, по имеющимся сведениям, совершил вынужденную посадку в начале Великой Отечественной войны - в период 1941-1942 годов. Найти его удалось благодаря охотнику, который в своем блоге на платформе YouTube рассказал, что нашел неизвестный летательный аппарат.

"Я с ним связался и предложил с нами сотрудничать, показать, где находится этот самолет. Он нам дал координаты, объяснил, как проехать, и мы в ноябре провели первую разведку, чтобы установить пути подхода, выяснить, в каком он состоянии, что нужно для его подъема", - сказал замруководителя поискового отряда.

Штурмовик отлично сохранился в карельском болоте. За долгое время неизвестные унесли только отдельные части: местные жители предполагают, что это могло произойти еще во время войны. Поисковики приняли решение отложить его транспортировку, чтобы не разрезать сохранившуюся машину, примерзшую к воде. Участники экспедиции доставили к месту бревна, подготовили и установили подъемное устройство, чтобы, как только позволит погода, транспортировать самолет. Для успешного окончания проекта необходимо, чтобы началась небольшая оттепель, которая при этом позволит добраться до места по болоту. Планируется, что это произойдет в конце марта - первой половине апреля, также рассматривается возможность отложить работы до поздней осени.

Александр Нестеров надеется, что после подъема Ил-2 удастся установить состав экипажа, члены которого, возможно, еще живы. Номера штурмовика в том положении, в котором самолет сейчас находится, пока не видны. "Обычно они находятся на дне, для этого нужно его поднять и обследовать. <…> После этого через наших знакомых поисковиков, которые занимаются архивной работой, сможем установить судьбу самолета, находим, кто конкретно там приземлился. Возможно, это будет интересно родственникам, если тех ветеранов уже нет в живых", - пояснил собеседник агентства.