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Пандемия COVID-19
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Эрдоган заявил, что его ПЦР-тесты на COVID-19 стали отрицательными после пяти дней болезни

Президент Турции сообщил, что заболевшая вместе с ним супруга Эмине Эрдоган пока еще не вылечилась

АНКАРА, 11 февраля. /ТАСС/. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, впервые выступая перед журналистами после заболевания коронавирусом, заявил в пятницу, что его ПЦР-тесты стали отрицательными после пяти дней болезни.

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"После 4-5 дней болезни мои ПЦР-тесты стали отрицательными. В большей степени это произошло благодаря вакцине", - сказал турецкий лидер.

Президент Турции отметил, что первые две прививки от коронавируса он сделал препаратом Sinovac, а в качестве бустерной дозы выбрал препарат американо-германского консорциума Pfizer - BioNTech. "Благодаря эффекту этих вакцин я перенес коронавирус комфортно и в короткие сроки", - добавил он.

При этом Эрдоган сообщил, что заболевшая вместе с ним супруга Эмине Эрдоган на данный момент еще не вылечилась. "Я думаю, что она вылечится к понедельнику, поскольку нам нужно будет отправиться с визитом [в ОАЭ], она меня одного не оставит", - сказал турецкий президент.

Эрдоган 5 февраля сообщил, что он и его супруга заразились омикрон-штаммом коронавируса. На следующий день президент заявил, что продолжает работать удаленно, поскольку врачи подтвердили легкое течение заболевания.

Теги
ТурцияЭрдоган, Реджеп ТайипПандемия COVID-19
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