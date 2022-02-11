Более 40 тыс. жителей Подмосковья воспользовались чат-ботом для записи в поликлинику

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Свыше 40 тыс. человек воспользовались функциями чат-бота регионального Минздрава для записи на прием в поликлинику или вызова врача на дом. Сервис был запущен на прошлой неделе, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Подмосковья.

"Чат-бот в Telegram мы запустили всего неделю назад, но за это время им воспользовались уже 42 тыс. жителей. С его помощью можно записаться к врачу и на вакцинацию от COVID-19, оформить вызов врача на дом, получить информацию об уже имеющихся записях к медицинским специалистам. Наиболее востребованная опция - вызов врача на дом", - приводятся в сообщении слова министра здравоохранения Подмосковья Светланы Стригунковой.

В пресс-службе пояснили, что чат-бот доступен по ссылке. Для записи к врачу нужно указать свои контактные данные, серию и номер полиса ОМС. Необходимо, чтобы пациент был прикреплен к поликлинике в Московской области. Робот проверит информацию, и после этого в чате появится возможность выбрать удобное время записи к специалисту. Все записи отображаются в личном кабинете на региональном портале госуслуг.