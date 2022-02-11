В Великобритании выявили два случая заболевания лихорадкой Ласса

ЖЕНЕВА, 11 февраля. /ТАСС/. Два случая заболевания лихорадкой Ласса выявлены в Великобритании. Об этом сообщила в пятницу со ссылкой на британские власти Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), расценившая риск для населения страны как "очень низкий".

"У двух человек в Англии была диагностирована лихорадка Ласса", - заявил на брифинге в Женеве официальный представитель ВОЗ Кристиан Линдмайер, отметив, что речь идет о членах одной семьи. Он сослался на пресс-релиз Агентства по безопасности в области здравоохранения Соединенного Королевства.

По словам Линдмайера, один из заболевших выздоровел, а второй "получит лечение у специалистов". Оба эти случая "связаны с недавней поездкой в Западную Африку", где Ласса является эндемическим заболеванием. В настоящее время "расследуются другие вероятные случаи", сказал официальный представитель. Он пояснил, что уровень смертности при этом заболевании составляет 1%, а при тяжелом протекании болезни, требующем госпитализации, смертность среди пациентов достигает 15%. Тем не менее случаи лихорадки Ласса редки в Соединенном Королевстве, и она "не распространяется быстро между людьми". В этой связи в ВОЗ пришли к выводу, что "в целом риск для населения является очень низким".

Тысячи летальных исходов

Лихорадка Ласса представляет собой острое инфекционное вирусное заболевание, входящее в семейство аренавирусов группы геморрагических лихорадок. По ряду признаков она близка к заболеванию, вызываемому вирусом Эбола. Наиболее широкое распространение лихорадка Ласса получила в Западной Африке, включая Нигерию, Либерию, Гану, Гвинею и Сьерра-Леоне. Ежегодно в этих странах лихорадкой болеют до 500 тыс. человек, для около 5 тыс. из них это заболевание заканчивается летальным исходом.

Возбудителями лихорадки являются вирусы, переносимые грызунами, в первую очередь крысами. Первоначальное заражение человека происходит в результате контакта с пищей или предметами, инфицированными крысами. Попав в организм человека, вирусы лихорадки Ласса могут передаваться от заболевшего другим людям. Пик заболевания в Западной Африке приходится на сухой сезон (декабрь - апрель), который совпадает с завершением цикла размножения крыс.

Вакцины от лихорадки Ласса нет, поэтому основные усилия властей в противодействии распространению этого заболевания направлены на обеспечение соблюдения норм гигиены местными жителями.

Впервые эта болезнь была описана в 50-х годах прошлого века, а ее возбудитель идентифицирован в 1969 году во время изучения больного из нигерийского города Ласса. От этого города в штате Борно на северо-востоке Нигерии болезнь и получила свое название.