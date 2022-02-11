В Хабаровском крае до конца года сдадут два объекта для развития круизного туризма

ХАБАРОВСК, 11 февраля. /ТАСС/. Часть набережной с яхтенной лагуной в Хабаровске и набережную в Комсомольске-на-Амуре сдадут до конца года для развития туризма на главной реке региона. Об этом сообщила ТАСС в пятницу и. о. министра туризма Хабаровского края Екатерина Пунтус.

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин в феврале утвердил концепцию развития круизного туризма до 2024 года, которая предусматривает увеличение количества морских и речных круизов. В числе прочего, согласно концепции, запланирована реконструкция и модернизация портов в Хабаровске, Комсомольске-на-Амуре, Николаевске-на-Амуре и Амурске.

"В Комсомольске-на-Амуре к 2023 году предполагается завершить реконструкцию центральной набережной города. Правительство региона также продолжает работу по привлечению средств на реконструкцию причальной стенки. В городе помимо этого начали реконструкцию и строительство объектов Центра водного туризма на базе центрального городского яхт-клуба", - сказала Пунтус и добавила, что в Хабаровске по реализуемому в настоящее время проекту "Амур-Хабаровск" к концу года будут построены два объекта обеспечивающей инфраструктуры - четвертый участок набережной Хабаровска в районе яхт-клуба с обустройством яхтенной лагуны и причального сооружения для теплоходов, а также подъездная дорога к популярному среди жителей и гостей края туркомплексу "Воронеж", одному из остановочных пунктов потенциальных водных прогулочных маршрутов. Работы по этим объектам ведутся за счет средств федерального и краевого бюджетов.

Пунтус отметила, что круизный туризм - один из перспективных видов туризма в регионе. Это направление развивают по краевой госпрограмме. Опорные точки круизного туризма уже созданы за счет средств инвесторов. В частности, речь идет о Центре яхтенного и круизного туризма на базе городского яхт-клуба на набережной в Хабаровске.

Городская набережная Амура является важнейшим объектом в развитии круизного туризма. Ее реконструкция ведется уже несколько лет подряд и любимое место отдыха горожан значительно преобразилось за это время - появились красивые ротонды, уложена новая брусчатка, обустроена велосипедная дорожка, нижняя прогулочная зона. В перспективе набережную планируется соединить с достраивающейся дамбой Южного округа, продлив речной фасад краевой столицы. Также планируется построить новое современное здание речного вокзала взамен старого. Эти проекты предполагается реализовать к 2027 году, добавила собеседница агентства.

За счет средств инвестора в 2023 году на территории, прилегающей к набережной в Индустриальном районе Хабаровска, введут многофункциональный комплекс с аквапарком и четырехзвездочной гостиницей сети Holiday Inn. Для развития водного туризма также уже построен речной вокзал с причальным комплексом для трех прогулочных судов на территории туристического комплекса "Заимка" у Хабаровска.

На север за китами

Север региона имеет огромный туристический потенциал. По Амуру через Татарский пролив можно добраться до уникальных Шантарских островов. Сейчас туристов возят туда либо вертолетами до ближайших баз на материке, а далее на катерах, либо с помощью автомобильного и водного транспорта. Место труднодоступное, попасть туда можно только в летние месяцы.

"Для освоения туристских ресурсов севера региона на побережье Охотского моря создан центр приема туристов в бухте Онгачан, где организуют прогулочные и круизные маршруты на яхтенных судах", - сказала Пунтус. Инфраструктура там позволяет принимать в комфортных условиях проживания до 50 туристов одновременно, проводить прогулочные и экскурсионные программы по радиальным маршрутам вдоль южного побережья Охотского моря с посещением национального парка "Шантарские острова". Развитие круизного туризма по Амуру могло бы сделать Шантары доступнее. При этом глава министерства отметила, что важно сохранить экосистему островов, массовый турпоток туда невозможен.

Пунтус отметила, что в настоящее время развитие круизного туризма в Хабаровском крае сдерживает отсутствие необходимой инфраструктуры, в том числе специализированного круизного флота и береговой инфраструктуры - причалов и стоянок, ремонтных баз и пунктов технического обслуживания. Для полноценного использования рекреационного потенциала Амура необходимо также обновление материальной базы речного флота, а именно строительство или приобретение новых современных судов.