Потерпевшая по делу Эдварда Била сотрудница Госдумы поддержала его и сказала, что простила

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Потерпевшая по уголовному делу о ДТП на Смоленской площади в Москве, спровоцированном блогером Эдвардом Билом, Мария Артемова заявила, что простила его и выразила слова поддержки. Как сообщил ТАСС адвокат блогера Александр Никитин, в Пресненском суде, где слушается дело, был допрошен супруг Артемовой, который также поддержал его подзащитного.

"Сегодня в суде была допрошена потерпевшая по делу, Артемова Мария Юрьевна, которая отметила, что Эдуард уже наказан по первому приговору (июль 2021 года - прим. ТАСС), она согласна с тем судебным актом и не оспаривала в апелляции. Мария также подтвердила, что простила Эдуарда и искренне считает, что он все осознал, исправился и сможет стать хорошим примером для своих маленьких детей, - рассказал защитник. - Для нас это было очень важно".

Кроме того, по словам адвоката блогера, супруг потерпевшей также дал в пятницу пояснения в суде. Он сказал, что "простил его по-мужски, особенно после рождения сына". "Он считает его неглупым человеком, который наверняка все понял и осознал", - резюмировал юрист.

Блогер спровоцировал массовое ДТП на Смоленской площади в центре Москвы в апреле 2021 года. Потерпевшей по делу проходила сотрудница Госдумы Мария Артемова. Ущерб ей возмещен. В середине июля прошлого года Пресненский суд назначил блогеру два года ограничения свободы и лишил его водительских прав сроком на три года. Прокуратура обжаловала приговор, сочтя его слишком мягким. Апелляционная инстанция не стала менять решение Пресненского суда, и надзорное ведомство подало кассацию. Второй кассационный суд в середине декабря прошлого года отменил приговор блогеру и направил дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции. Билу снова была избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий.