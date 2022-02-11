Фадеев: говорить о поддержке СПЧ одного из законопроектов о противодействии пыткам рано

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев заявил, что рано говорить о поддержке Советом одного из законопроектов о противодействии пыткам, дискуссия по ним только начинается. Так он прокомментировал сообщения СМИ о поддержке СПЧ законопроекта сенатора Людмилы Нарусовой о противодействии пыткам.

"Конечно, наши коллеги в законодательной власти активно включились в работу по исполнению президентского поручения, но на данном этапе говорить о поддержке Советом конкретных законопроектов преждевременно", - цитирует Фадеева телеграм-канал СПЧ.

Глава Совета отметил, что правозащитники знают о законопроекте, внесенном Андреем Клишасом и Павлом Крашенинниковым, знают, что Людмила Нарусова готовит к внесению свой законопроект. "Но предметную оценку ему можно будет дать только после того, как он будет внесен и зарегистрирован, поскольку в правозащитном сообществе циркулируют разные его редакции", - сказал Фадеев.

"Вполне естественно, что отдельные члены Совета высказывают личную поддержку тем или иным инициативам, но процедурного решения пока не принималось, потому что нет, строго говоря, предмета для оценки", - отметил он.

Фадеев сообщил, что в ближайшее время Совет организует обсуждение вопросов, "на решение которых направлены законопроекты".

О законопроектах

Авторами законопроекта об ужесточении наказания за пытки выступили главы комитетов Госдумы и Совета Федерации по законодательству Павел Крашенинников и Андрей Клишас. Документ усиливает ответственность для представителей власти за пытки, в том числе с целью принуждения к даче показаний или запугивания. Законопроект позволяет привлекать за это к ответственности и сотрудников Федеральной службы исполнения наказаний, а не только следователей или лиц, проводящих дознание. Пытки будут караться лишением свободы на срок до 12 лет, это преступление будет считаться особо тяжким.

В пятницу в СМИ появились сообщения со ссылкой на сенатора Нарусову о том, что рабочая группа Совета Федерации планирует внести в Госдуму альтернативный законопроект. Сообщалось также, что СПЧ якобы дал положительное заключение на данный документ.

Ранее президент РФ Владимир Путин по итогам состоявшегося в декабре заседания СПЧ рекомендовал Госдуме и Совету Федерации до 1 июля рассмотреть законопроект, ужесточающий наказание за применение пыток представителями власти.