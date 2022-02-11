В Калмыкии отменили карантин, введенный из-за вспышки гриппа и ОРВИ среди детей

ЭЛИСТА, 11 февраля. /ТАСС/. Управление Роспотребнадзора по Калмыкии отменило карантин, введенный с 24 января из-за вспышки гриппа и ОРВИ среди детей, сообщается на сайте ведомства в пятницу.

"Отменить ограничительные мероприятия (карантин) с 14 февраля, введенные постановлением главного государственного санитарного врача по Республике Калмыкия от 24 января (…): в организациях дополнительного образования Республики Калмыкия всех видов и форм собственности, а также в детских центрах, игровых комнатах, в детских спортивных секциях всех видов и форм собственности; в общеобразовательных организациях Республики Калмыкия для 1-4 классов", - говорится в документе за подписью главного государственного санитарного врача по республике Джангара Санджиева.

В республике сохраняется напряженная эпидемическая ситуация по заболеваемости гриппом, ОРВИ и новой коронавирусной инфекцией. За истекший период в регионе отмечается превышение эпидемических порогов по ОРВИ и гриппу среди взрослого населения, в том числе подростков. Среди детей отмечается стабильное снижение заболеваемости ОРВИ и гриппом, регистрируемая заболеваемость ниже эпидемических порогов на 66-85% в соответствующих возрастах.