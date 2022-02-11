Документы о создании Омской области представили на выставке к 200-летию региона

ОМСК, 11 февраля. /ТАСС/. Исторический архив Омской области организовал выставку, посвященную 200-летию сибирского региона. Среди экспонатов подлинные документы о создании области, описание границ и эскизы герба региона, сообщила на открытии выставки в пятницу начальник отдела использования и публикации документов исторического архива Омской области Наталья Храпова.

"Единственные свидетельства, которые подробно рассказывают о создании Омской области, хранятся в историческом архиве. Поэтому здесь представлены 20 подлинных документов по истории первой Омской области, которая существовала в период с 1822 по 1838 год", - рассказала Храпова.

Помимо копии указа о создании области в экспозиции представлены датированные 1823 годом эскизы герба и мундира чиновника региона, описание границ Омской области, которая в тот период включала значительную часть современного Казахстана. Храпова уточнила ТАСС, что большинство представленных документов никогда ранее не экспонировались. "Часть этих экспонатов официально внесена в список уникальных документов Омского региона Архивного фонда РФ, - рассказала она. - Есть здесь несколько документов, которые мы сами впервые нашли за несколько дней до выставки, например, паспорт того времени".

Также среди экспонатов - актовая запись о смерти 15 февраля 1825 года героя Отечественной войны 1812 года генерал-лейтенанта Булатова, который через три дня после кончины был назначен начальником региона, так как в столице еще не знали о его смерти. "Юридически у Омской области [первого периода] было шесть начальников, а фактически только пять", - пояснила Храпова.

Начальник архивного управления министерства культуры области Галина Растягаева в беседе в ТАСС добавила, что по истории Омской области в XIX веке в России сохранилось не так много документов, так как большое количество фондов тех времен были переданы из Омска в Казахстан в советский период. "Тогда весь этот массив документов был отправлен в Алма-Ату, и сейчас возможности работать с этим архивом нет", - пояснила она.

О создании Омской области

Омская область была создана в 1822 году указом императора Александра I "О разделении сибирских губерний на Западное и Восточное управления". Согласно документу новый сибирский регион был учрежден в составе Западно-Сибирского генерал-губернаторства. В Омскую область вошли внутренние округа Петропавловский, Семипалатинский, Усть-Каменогорский (территория современного Казахстана) и Омский, а также семь внешних округов.

В 1838 году Николай I своим указом ликвидировал новое территориальное образование, при этом сам Омск стал столицей Западно-Сибирского генерал-губернаторства. Снова свое название регион получил уже в 1934 году. Тогда Омская область, в которой сегодня 32 района, простиралась от границ Казахстана до Карского моря и была одним из крупнейших регионов СССР, состоящем из 67 районов.