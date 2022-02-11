Бастрыкин связал агрессию мигрантов с их неспособностью адаптироваться

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин считает, что агрессия мигрантов связана с их неспособностью адаптироваться к российскому менталитету. Об этом ТАСС сообщили в пятницу в пресс-службе СК по итогам заседания Совета безопасности, в котором также принял участие Бастрыкин.

"Глава СК отметил, что проблема возрастающей преступности мигрантов не теряет актуальности на протяжении ряда последних лет. При этом он подчеркнул, что нарастающая агрессия трудовых мигрантов обусловлена как дезадаптацией приезжих к российскому менталитету, так и ненадлежащей организацией работодателями социально-бытовых условий их пребывания", - отметили в Следственном комитете.

Кроме того, неблагоприятной миграционной обстановке в стране во многом способствует и нелегальная миграция.

"Отмечалось, что в погоне за прибылью бизнес-сообщество заинтересовано в сохранении существующего положения фактически рабского труда мигрантов и их правовой незащищенности", - добавили в СК. В связи с этим необходимы выработка и применение новых государственных подходов к организации экономической деятельности с привлечением иностранной рабочей силы, включая стимулирующие механизмы для законопослушных и общественно ориентированных предпринимателей, дополнительные меры по интеграции мигрантов в российское общество.

"Среди предложений прозвучали также меры по усилению контроля за миграционным процессом и проведению на системной основе оперативно-профилактических мероприятий в местах массового проживания мигрантов в части выявления лиц, незаконно находящихся на территории России, предметов и веществ, запрещенных в гражданском обороте", - сообщили в СК.