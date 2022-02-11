В КПРФ прокомментировали информацию о госпитализации Зюганова

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов с четверга и ориентировочно до конца недели проходит плановую профилактическую госпитализацию по рекомендации врачей, это не связано "ни с какими вирусами", политик чувствует себя отлично. Об этом сообщил ТАСС в пятницу глава пресс-службы КПРФ, депутат Госдумы Александр Ющенко.

"Каждый человек с учетом обстоятельств, эпидемии, которая происходит, и перенесенных определенных оперативных вмешательств за предыдущие несколько лет обычно обращается в медицинское учреждение для профилактического контроля. В данном случае Зюганов проходит такой профилактический контроль. Со вчерашнего дня и, я думаю, до начала следующей недели это будет плановая госпитализация, которая призвана не допустить каких-то сложных ситуаций в это непростое эпидемиологическое время. Это общий контроль с учетом предыдущих медицинских показаний", - сообщил он.

Ющенко добавил, что речь идет о профилактике. "С учетом того, что происходит у [лидера ЛДПР Владимира] Жириновского, у многих наших депутатов, а он со всеми контактировал, с учетом предыдущих медицинских показаний были рекомендации провести определенные профилактические мероприятия, не вызванные ничем, никакими вирусами и так далее", - подчеркнул пресс-секретарь.

На вопрос, находится ли Зюганов в ЦКБ, Ющенко ответил утвердительно. "Думаю, в ЦКБ, потому что он приписан к ЦКБ, а другими медицинскими учреждениями не пользуется", - сообщил он.

По словам Ющенко, он только что общался с Зюгановым, самочувствие у политика отличное, он занят текущей партийной повесткой. Первый зампред ЦК партии Юрий Афонин в свою очередь также сообщил ТАСС, что у лидера партии отличное самочувствие и настроение.