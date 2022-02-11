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Нагиев, Ургант, Хрусталев и Бурковский временно заменят Маслякова на сцене КВН

Александр Масляков по состоянию здоровья пропустит игры 1/8 финала

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Шоумены Дмитрий Нагиев, Дмитрий Хрусталев, Иван Ургант и актер Андрей Бурковский проведут пять игр 1/8 финала "Клуба веселых и находчивых" (КВН). Они временно заменят Александра Маслякова, который по состоянию здоровья вынужден пропустить эти игры. Об этом корреспонденту ТАСС рассказал сын Маслякова - телеведущий Александр Масляков-младший.

"Александр Васильевич пока лечится. Поскольку сроки его лечения до конца не известны, было принято решение, чтобы пять ведущих подменили его в пяти играх 1/8 финала КВН.

Первым будет Дмитрий Нагиев. Также мы договорились с Дмитрием Хрусталевым, с Иваном Ургантом и Андреем Бурковским. На сегодняшний момент так", - сказал собеседник агентства, не уточнив фамилию пятого ведущего.

Теги
РоссияМасляков, Александр Васильевич
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