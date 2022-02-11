В России растет число преступлений, совершаемых мигрантами из Центральной Азии

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Мигранты из Центральной Азии все чаще совершают преступления в России. Об этом ТАСС сообщили в пятницу в пресс-службе СК по итогам совещания Совета безопасности РФ, в котором также принял участие председатель СК Александр Бастрыкин.

"Все большая доля преступных деяний совершается приезжими из центральноазиатских стран СНГ, а в миграционных потоках высока вероятность проникновения криминальных элементов", - сообщили в СК.

Говоря о таких тенденциях, Бастрыкин назвал приоритетной задачу по противодействию незаконной миграции, преступлениям иностранных граждан и этнических организованных преступных групп, выявлению, пресечению и предупреждению преступлений экстремистской и террористической направленности. "Для этих целей налажено межведомственное взаимодействие, которое носит продуктивный характер и способствует выявлению и качественному расследованию преступлений рассматриваемой категории", - сообщили в СК.