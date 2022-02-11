Работы по рекультивации полигона "Красный Бор" начнутся в этом году

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 февраля. /ТАСС/. Работы по ликвидации накопленного вреда на полигоне "Красный Бор" в Ленинградской области начнутся в этом году. Об этом в пятницу сообщил депутат Государственной думы, секретарь Санкт-Петербургского регионального отделения партии "Единая Россия" Сергей Боярский.

"Сегодня стало известно, что долгожданные работы по ликвидации накопленного вреда на полигоне начнутся уже в этом году. Это стало возможным благодаря прямому вовлечению министра природных ресурсов Александра Козлова", - говорится в сообщении Боярского, опубликованном на его странице в соцсети "ВКонтакте".

Как сообщалось в августе прошлого года, смонтированная на полигоне опытно-промышленная установка по переработке отходов полигона была эффективна. Результаты исследований показали, что вода, полученная путем переработки жидких отходов из открытых карт полигона на установке, безопасна и соответствует показателям воды рыбохозяйственного назначения.

Полигон "Красный Бор" является одним из наиболее опасных объектов накопленного вреда окружающей среде в России. Он был открыт в 1969 году для приема и ликвидации химических и промышленных отходов. Территория включает 70 карт-накопителей площадью 46 га, в которых к моменту приостановления деятельности в 2014 году размещено около 2 млн тонн отходов различных классов опасности.

Правительство РФ в феврале 2020 года назначило предприятие "Федеральный экологический оператор" (входит в госкорпорацию "Росатом") исполнителем работ по ликвидации накопленного вреда окружающей среде на полигоне, проводимых по федеральному проекта "Чистая страна" национального проекта "Экология". Работы предполагается выполнить к 2024 году, их стоимость оценивается более чем в 10 млрд рублей.