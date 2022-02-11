Уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в Москве снизился до 59,5%

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в Москве за неделю снизился с 63,2% до 59,5%. Прививку первым компонентом вакцины в столице сделали почти 7,2 млн раз, следует из данных, опубликованных на портале стопкоронавирус.рф.

"По данным на 11 февраля, 7 199 585 - вакцинация первым компонентом, 6 803 415 - полная вакцинация, 59,5% - коллективный иммунитет", - говорится в сообщении.

Ситуация в Подмосковье

Число прививок первым компонентом вакцины от коронавируса в Подмосковье превысило 5,1 млн, при этом уровень коллективного иммунитета за неделю снизился с 71,5% до 66,5%.

"В Московской области, по данным на 11 февраля, 5 124 932 - вакцинация первым компонентом, 4 928 520 - полная вакцинация, 66,5% - коллективный иммунитет", - говорится в сообщении.