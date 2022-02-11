Голикова: уровень коллективного иммунитета против коронавируса в РФ снизился до 61,9%

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Вакцинация первым компонентом проведена в России более 85,9 млн раз, полным циклом - свыше 81,5 млн. Уровень коллективного иммунитета в РФ за неделю снизился с 64,1% до 61,9%, сообщила в пятницу журналистам вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

"По состоянию на 11 февраля вакцинация первым компонентом проведена 85 857 079 раз, вакцинация полного цикла - 81 505 771 раз. Уровень коллективного иммунитета в России составляет 61,9%", - сообщила она. Неделю назад коллективный иммунитет в России был на уровне 64,1%.