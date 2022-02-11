Активисты ОНФ в Кирове требуют ликвидировать нелегальный снежный полигон у частных домов

КИРОВ, 11 февраля. /ТАСС/. Активисты кировского регионального отделения Общероссийского народного фронта добиваются ликвидации нелегального снежного полигона, созданного неизвестными недалеко от частных домов в микрорайоне Коминтерн в Кирове. Об этом сообщили в пятницу в пресс-службе реготделения ОНФ.

"В Кирове неизвестные организовали нелегальный снежный полигон вблизи частных домов и реки Плоской. С начала февраля неизвестные лица на "Камазах" свозят грязный снег прямо к домам садоводческого товарищества "Спутник", что находится в микрорайоне Коминтерн Кирова. Местные жители опасаются, что весной в скважины может попасть половина таблицы Менделеева. В 200 м от свалки находится речка Плоская", - говорится в сообщении.

По данным активистов, в Кирове только два легальных полигона, куда можно свозить убранный с городских улиц снег. В Коминтерне такого полигона нет. При этом высота нелегального полигона достигает 2 м, и с каждым днем свалка разрастается - машины со снегом приезжают каждые 15 минут.

"Наши дома находятся в 80 м от этого поля. Неизвестно, откуда свозят снег, возможно, с городских улиц, где используют реагенты. Весной, при таянии, все "химия" может попасть в скважину, из которой мы пьем воду" - цитирует пресс-служба садоводов, которые засняли на видео процесс выгрузки грязного снега и номер одного из грузовиков.

Обращение со всеми имеющимися фото- и видеоматериалами активисты Народного фронта направили в региональное министерство охраны окружающей среды.