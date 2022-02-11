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Ректором Университета им. Герцена избрали Сергея Тарасова

Тарасов ранее занимал пост председателя комитета по образованию Ленобласти

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 февраля. /ТАСС/. Выборы ректора Российского государственного педагогического университета им. А. И. Герцена (РГПУ им. А. И. Герцена) состоялись 11 февраля. В ходе голосования на этот пост избран бывший председатель комитета по образованию Ленобласти Сергей Тарасов, сообщили ТАСС в пресс-службе вуза.

В сентябре 2021 года Тарасов был назначен Министерством просвещения РФ исполняющим обязанности ректора.

"Конференция работников и обучающихся РГПУ им. А. И. Герцена избрала сегодня на альтернативной основе Сергея Тарасова ректором этого старейшего педагогического вуза страны, отмечающего в нынешнем году свое 225-летие", - говорится в сообщении.

Как уточнила пресс-служба, Тарасов руководил комитетом по общему и профессиональному образованию Ленинградской области в течение 14 лет. Он является выпускником РГПУ им. А. И. Герцена, имеет большой опыт педагогической и научной работы, а также ученые звания - профессор, доктор педагогических наук и кандидат психологических наук.

3 августа 2021 года бывший ректор РГПУ им. А. И. Герцена Сергей Богданов был освобожден от должности в связи с истечением трудового договора.

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