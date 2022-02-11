Зинаида Кириенко перенесла инсульт на фоне ковида

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Народная артистка РСФСР Зинаида Кириенко, которая была госпитализирована с коронавирусной инфекцией, находится в реанимации, у нее диагностирован инсульт, сообщил ТАСС в пятницу родственник актрисы.

"К сожалению, да. Речь идет об инсульте на фоне ковида", - сказал собеседник агентства, отвечая на вопрос, действительно ли Зинаида Михайловна находится в реанимации с инсультом. Состояние 88-летней актрисы, по его словам, стабильное.

Кириенко родилась 9 июля 1933 года в Махачкале. Она окончила ВГИК, играла в московских театрах. Широкую известность получила в качестве киноактрисы. За годы карьеры Кириенко снялась более чем в 30 фильмах и сериалах.

Среди наиболее известных работ Кириенко - Наталья Мелехова в экранизации романа Михаила Шолохова "Тихий Дон" (1957-1958, режиссер Сергей Герасимов), Ирина в драме "Судьба человека" по рассказу Михаила Шолохова (1959, Сергей Бондарчук), Марьяна в драме "Казаки" по мотивам повести Льва Толстого (1961, Василий Пронин), колхозница Ефросинья Дерюгина в фильмах Евгения Матвеева "Любовь земная" (1974) и "Судьба" (1977).