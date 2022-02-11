Посол Аргентины в Москве ожидает роста турпотока аргентинцев в Россию

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Конструктивная гуманитарная роль России в период пандемии коронавируса усилила интерес к ней со стороны аргентинцев, вероятен рост турпотока из Аргентины в Россию на этом фоне. Такое мнение выразил в пятницу посол Аргентины в Москве Эдуардо Суайн на круглом столе в Институте Латинской Америки РАН, посвященном перспективам сотрудничества стран региона с Россией.

Глава диппредставительства особо отметил, как аргентинцами повезло, что в условиях пандемии они получили возможность прививаться российской вакциной "Спутник V" и производить ее на собственной территории. "Россия [в период пандемии] предстала как страна, которая спасает жизни людям, - подчеркнул он. - И эта [российская] операция солидарности очень пробудила интерес к России, к ее культуре и языку."

На этом фоне посол ожидает увеличения турпотоков в Россию. "Я думаю, что сейчас, как только откроются границы для туризма, будет целая волна путешественников из нашей страны в Россию", - отметил он.

Дипломат также подчеркнул, что Россия "смогла достичь весьма высокого уровня" в науке и технике, что доказывается разработкой такой вакцины, как "Спутник V". "Я думаю, что мы будем с вами и будем участвовать во всех латиноамериканских мероприятиях, которые будут задуманы", - резюмировал он.