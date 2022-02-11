{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия COVID-19

Посол Аргентины в Москве ожидает роста турпотока аргентинцев в Россию

Эдуардо Суайн также отметил, что в условиях пандемии аргентинцы получили возможность прививаться российской вакциной "Спутник V" и производить ее на собственной территории

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Конструктивная гуманитарная роль России в период пандемии коронавируса усилила интерес к ней со стороны аргентинцев, вероятен рост турпотока из Аргентины в Россию на этом фоне. Такое мнение выразил в пятницу посол Аргентины в Москве Эдуардо Суайн на круглом столе в Институте Латинской Америки РАН, посвященном перспективам сотрудничества стран региона с Россией.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

Глава диппредставительства особо отметил, как аргентинцами повезло, что в условиях пандемии они получили возможность прививаться российской вакциной "Спутник V" и производить ее на собственной территории. "Россия [в период пандемии] предстала как страна, которая спасает жизни людям, - подчеркнул он. - И эта [российская] операция солидарности очень пробудила интерес к России, к ее культуре и языку."

На этом фоне посол ожидает увеличения турпотоков в Россию. "Я думаю, что сейчас, как только откроются границы для туризма, будет целая волна путешественников из нашей страны в Россию", - отметил он.

Дипломат также подчеркнул, что Россия "смогла достичь весьма высокого уровня" в науке и технике, что доказывается разработкой такой вакцины, как "Спутник V". "Я думаю, что мы будем с вами и будем участвовать во всех латиноамериканских мероприятиях, которые будут задуманы", - резюмировал он.

Теги
АргентинаРоссияПандемия COVID-19
Пандемия COVID-19
СМИ: протестующие разблокируют одну полосу моста между Канадой и США
Манифестанты требуют от властей отменить все ограничения, связанные с пандемией коронавируса
Читать полностью