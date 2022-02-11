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Режим повышенной готовности ввели в селе в Красноярском крае из-за угрозы подтопления

В регионе произошел резкий подъем уровня воды в реке Енисей, из-за чего возможно затопление низменной территории Минусинского района возле села Селиваниха и СНТ "Островок"

ТАСС, 11 февраля. Режим повышенной готовности введен на территории Селиванихинского сельсовета Минусинского района на юге Красноярского края из-за угрозы подтопления. Об этом в пятницу сообщила ЕДДС Минусинска.

"В связи с резким подъемом уровня воды в реке Енисей и возможным затоплением низменной территории Минусинского района у с. Селиваниха и СНТ "Островок" объявлен режим функционирования "Повышенная готовность" на территории Селиванихинского сельского совета", - говорится в сообщении ЕДДС.

По данным администрации района, на территории сельсовета оборудованы два временных гидрологических поста для контроля за обстановкой. На базе ДРСУ создан аварийный запас песчано-гравийной смеси. На случай затопления жилых домов их жители смогут эвакуироваться в пункт временного размещения в сельском доме культуры.

Селиваниха - село на юге Красноярского края. Численность населения более 2 тыс. человек.

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