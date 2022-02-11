ВЦИОМ: интерес россиян к "марафонам желаний" сравним с вниманием к сеансам Кашпировского

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Почти каждый пятый россиянин (17%) интересуется участием в марафонах по "улучшению жизни". Об этом свидетельствуют данные Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), представленные в ТАСС в рамках круглого стола "Торговцы мечтами: почему так популярны марафоны желаний". Эксперты попытались разобраться в причинах интереса современных жителей России к разнообразным марафонам, результативность которых не всегда доказана.

Марафоны по "улучшению жизни"

Директор по стратегическому развитию ВЦИОМ Степан Львов сообщил, что 17% россиян хотели бы поучаствовать в марафонах по "улучшению качества жизни", подобных курсах и тренингах. Такой довольно высокий интерес он сравнил с периодом 1990-х годов, когда экстрасенсы Анатолий Кашпировский и Аллан Чумак (1935-2017) занимались так называемой массовой терапией, обещали улучшение самочувствия через экраны телевизоров. Так, уточнил Львов, в 1994 году интерес к участию в сеансах выражал каждый пятый опрошенный. Тогда россияне заявляли, что им требуется помощь в связи с общей нестабильной ситуацией.

Согласно представленным слайдам, сейчас россияне проявляют наибольший интерес к марафонам "исполнения желаний", а также тренингам и курсам, связанным с процессами похудения, интересуются психологическими тренингами.

Хорошо проинформированы о марафонах и знакомы с названиями 12% опрошенных. Лидер узнаваемости среди информированных - проект Елены Блиновской "Марафон желаний".

При этом большинство (81%) россиян не проходили курсы, всего 5% имеют знакомых или самостоятельный опыт в этой сфере. Из тех, кто участвовал в марафонах, 54% получили пользу, 38% - скорее ее не получили. Порядка 80% опрошенных россиян не собираются посещать подобные курсы и тренинги.

По словам Львова, сейчас россияне покупают марафоны, потому что в обществе есть запрос на постоянное совершенствование. "Сегодня эксплуатируется чувство необходимости быть успешным", - заметил он. А в 1990-х годах, по его мнению, мотивом была адаптация к нестабильной действительности.

Внушаемость и депрессия

Как отметила соавтор проекта Foto.Psy Екатерина Приморская, к прохождению курсов и тренингов людей толкает "внутренний инфантилизм". "В каждом человеке есть внутренний ребенок. И вот этот внутренний ребенок сильно инфантилен. Когда его сильно больше, а взрослый человек этого не осознает, он недостаточно зрелый в своей взрослости, именно внутренний ребенок верит в то, что можно, совершенно не работая над собой, выполнив какие-нибудь 15 практик, изменить свою жизнь. <…> Мне кажется, что именно на этом и держатся все марафоны. Потому что много инфантилизма внутри нас, и это нормально", - сказала она.

Клинический психолог, руководитель "Виртуальной клиники" Московского института психоанализа Ольга Валаева полагает, что подобные марафоны проходят люди внушаемые, которые, возможно, не удовлетворены своим положением и ищут возможности. Кроме того, среди потребителей встречаются люди, у которых есть проблемы, связанные с депрессией, тревожностью, психосоматическими проблемами, но при этом они не умеют формулировать запрос, не обращаются к психологу.

Валаева уверена, что после первого марафона зачастую остановиться не получается, люди покупают другие подобные продукты. "Это как некий голод, который никогда нельзя удовлетворить. И человек, приобретая курс, дальше идет в следующий. Или уходит в депрессию, если у него ничего не получилось", - сказала она.

Агрессивные продажи и новые идолы

Распространять курсы и марафоны, упакованные практически одинаково, помогают агрессивные продажи, уверена Валаева. Это происходит тогда, когда авторы обращаются исключительно к эмоциональному ядру человека, называя его болевые точки. Тактика продаж марафонов у разных авторов похожа, считает она.

Доцент департамента социологии НИУ ВШЭ Ольга Логунова обратила внимание на то, что любовь к идолам, на которых хотят быть похожими, существует в обществе не одно столетие. При этом появление социальных медиа показало, что этим идолом может стать кто угодно. "Самые обычные люди тоже становятся такими же прекрасными идолами. То есть мы видим возможность трансформации и перевоплощения. И это все позволяет нам предположить, что, если у, например, Дани Милохина получилось танцевать и [пришел] такой успех, то, наверно, и у меня получится. И это формирует тренд на приобретение тех услуг, которые инфлюенсеры успешно монетизируют", - заявила она.

При этом одной из важных опор для воздействия на человека у инфлюенсеров является так называемая декларируемая "экспертность". "Экспертность, создаваемая, реальная, которую мы видим через такие инструменты, как личный опыт, как положительный, так и негативный, опыт друзей, знакомых, случайно идущих людей, которые тоже записались на курс и через месяц оказались с Bentley. Мы с вами имеем формат, когда понятные инструменты масштабируются, монетизируются инфлюенсерами, которых становится все больше", - отметила она.

Крючки из тригерров

PR-директор платформы для работы с блогерами EPICSTARS Юлия Магась в свою очередь сообщила, что есть определенные уловки, которые используются в рекламе, в маркетинге и не только при продаже "марафонов желаний" или еще каких-то инфопродуктов. "Используется поэтапный прогрев (аудитории - ред.), который основан на работе с болью, триггерами", - пояснила эксперт. Этот "прогрев" строится через сториз в "Инстаграм", через посты в соцсетях, проработка "болей аудитории" и зашивается в программу курса. Магась при этом выразила мнение, что человек, купивший марафон за 3 тыс. рублей и получивший заявленный контент, не был обманут, услуга ему была оказана, как если бы он приобрел книги и прочитал их. Дальше, по ее словам, его дело, будет ли он внедрять полученную информацию в свою жизнь. Она назвала такого рода продукты своего рода публицистикой в видеоформате.

Потребность в "вожатом"

Основатель и генеральный директор группы "Коммуникатор" Виктор Майклсон считает обращение к различным культам, волшебникам признаком неуверенности в обществе в целом, и не только в России. Кроме того, по его словам, есть люди, которые нуждаются в "вожатом". "Существует целая категория людей - я не знаю, это "внутреннее дети" или воспитание, неуверенность в себе, ДНК так сложилась - которые нуждаются в вожатом, которым нужно, чтобы кто-то за ручку вел", - сказал эксперт, добавив, что эти люди бегут от принятия решения, от большого мира. Также в ходе тренинга может срабатывать эффект плацебо, когда мобилизуется внутренняя сила человека, добавил спикер.

"Лидеры мнений существовали всегда. И то, что они сейчас изменились, то, что сейчас люди без образования, просто с хорошо подвешенным языком становятся гуру в различных областях знаний, говорит всего-навсего о том, что общество сейчас разочаровалось, никому не верит", - заключил он.