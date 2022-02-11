{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия COVID-19

В России несовершеннолетние смогут сами получить печатный ковид-сертификат

Приказ Минздрава вступает в силу с 21 февраля

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Лица младше 18 лет смогут с 21 февраля самостоятельно получить в РФ печатный сертификат о вакцинации от COVID-19, медицинских противопоказаниях к прививке или перенесенном заболевании, вызванном коронавирусной инфекцией, следует из приказа Минздрава РФ. Соответствующий документ опубликован в пятницу на официальном интернет-портале правовой информации.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

Приказ вступает в силу с 21 февраля 2022 года. Ранее печатный ковид-сертификат могли получить только совершеннолетние.

Чтобы получить сертификат, лица, не достигшие 14 лет, должны предъявить работнику МФЦ свидетельство о рождении.

Также приказом устанавливается, что если при обращении за бумажным сертификатом на основании положительного теста на наличие антител информация об этом отсутствует на портале госуслуг, то можно направить жалобу в Роспотребнадзор.

Ранее Минздрав утвердил приказ, которым предусматривается дополнение медицинского сертификата о вакцинации против коронавируса или перенесенном заболевании информацией о положительных результатах исследования на наличие антител к коронавирусу. Сертификат на основании положительного теста на антитела можно будет оформить с 21 февраля.

Теги
РоссияПандемия COVID-19
Эксперт: греческого иерарха нужно запретить в служении за идею "лишить" РПЦ автокефалии
Религиовед Роман Силантьев считает, что предложения митрополита Григория могут иметь какой-то резонанс только у союзников Константинопольского патриархата, в остальных же поместных церквах их попросту не заметят
Читать полностью