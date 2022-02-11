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В КПРФ заявили, что Зюганов находится в больнице с симптомами ОРВИ

Депутат Госдумы, секретарь ЦК КПРФ Сергей Обухов отметил, что лидера партии уже обследовали, "ситуация нормальная" и позволяет выписаться из больницы
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов Владимир Гердо/ТАСС
Описание
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов
© Владимир Гердо/ТАСС

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов находится в ЦКБ с признаками ОРВИ, компьютерная томография показала отсутствие поражения легких, сообщил депутат Госдумы, секретарь ЦК КПРФ Сергей Обухов.

"Зюганов в пятом корпусе ЦКБ с симптомами ОРВИ. На КТ легкие чистые", - написал он в пятницу в своем Telegram-канале.

Депутат добавил, что лидера КПРФ уже обследовали, "ситуация нормальная" и позволяет выписаться из больницы.

Ранее глава пресс-службы КПРФ Александр Ющенко сообщил ТАСС о плановой профилактической госпитализации Зюганова с четверга и ориентировочно до конца недели. По его словам, это не связано "ни с какими вирусами", Зюганов чувствует себя отлично.

Теги
Зюганов, Геннадий АндреевичРоссияКПРФ
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