В КПРФ заявили, что Зюганов находится в больнице с симптомами ОРВИ

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов находится в ЦКБ с признаками ОРВИ, компьютерная томография показала отсутствие поражения легких, сообщил депутат Госдумы, секретарь ЦК КПРФ Сергей Обухов.

"Зюганов в пятом корпусе ЦКБ с симптомами ОРВИ. На КТ легкие чистые", - написал он в пятницу в своем Telegram-канале.

Депутат добавил, что лидера КПРФ уже обследовали, "ситуация нормальная" и позволяет выписаться из больницы.

Ранее глава пресс-службы КПРФ Александр Ющенко сообщил ТАСС о плановой профилактической госпитализации Зюганова с четверга и ориентировочно до конца недели. По его словам, это не связано "ни с какими вирусами", Зюганов чувствует себя отлично.