В Северной Осетии заболеваемость ковидом среди детей снизилась почти на 67%

ВЛАДИКАВКАЗ, 11 февраля. /ТАСС/. Число новых случаев заражения коронавирусом среди детей в Северной Осетии снизилось почти на 67%. Об этом сообщил в пятницу руководитель Управления Роспотребнадзора по Северной Осетии Алан Тибилов на заседании оперативного штаба под руководством главы республики Сергея Меняйло.

"Число новых случаев заболеваемости коронавирусом среди детей в Северной Осетии на этой неделе снизилось почти на 67% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", - сказала Тибилов.

В медучрежденииях находятся 56 детей, при этом реанимационных среди них нет. Всего по республике число ковид-положительных тестов среди детей за неделю снизилось и составляет 576 человек, с клиническими проявлениями - 513.

В стационарах республики развернуто 1 098 коек, из них 104 реанимационных, 873 человека получают лечение в больницах, в реанимации находятся 78 пациентов. Доля свободного коечного фонда составляет 28,5%. На амбулаторном лечении - 4 455 человек. Количество обращений в медицинские учреждения на этой неделе, в сравнении с предыдущей, уменьшилось на 3,6% и составило 828.