Власти Мордовии планируют в этом году развивать детский, промышленный и событийный туризм

ТАСС, 11 февраля. Власти Мордовии рассчитывают в 2022 году наряду с традиционными туристическими направлениями развивать детский, промышленный и событийный туризм. Об этом в пятницу рассказала ТАСС заместитель министра экономики, торговли и предпринимательства республики Марина Жулина.

"В новом году мы планируем большое внимание уделить детскому туризму. В прошлом году Саранск принял участие в программе Минкультуры России "Музейный маршрут", в рамках которой более 700 школьников приняли участие в экскурсии по Саранску и интерактивной экскурсии в Музее Эрьзи. Рассчитываем на то, что в этом году программа будет продолжена. Подготовлен новый межрегиональный маршрут с посещением усадьбы А. С. Пушкина в Большом Болдино Нижегородской области, маршрут направлен в адрес Минкультуры России для рассмотрения на предмет включения в программу субсидирования детских поездок "Моя Россия", - рассказала Жулина.

Также, по ее словам, совместно с туроператорами Мордовии и Нижегородской области разрабатывается другой межрегиональный тур с посещением Нижнего Новгорода, Арзамаса, Дивеевского и Санаксарского монастырей, Темникова и Саранска.

Промышленный туризм

В числе приоритетных направлений - промышленный туризм. "В прошлом году правительство Мордовии заключило соглашение с Агентством стратегических инициатив о совместном развитии промышленного туризма. Ведущие предприятия республики прошли акселератор и подготовили программы по приему у себя туристских групп, их реализация начнется после снятия эпидемиологических рисков. К развитию промтуризма присоединились "Биохимик", "РМ-рейл", ликеро-водочный завод "Саранский", Сыроваренный завод "Ичалковский", Технопарк-Мордовия, а также отель Radisson Saransk", - отметила собеседница агентства.

Развивается также активный туризм. Этой зимой в Атяшевском районе был открыт новый горнолыжный центр, который пользуется популярностью у туристов и местных жителей. Также региональные инвесторы развивают в Мордовии сеть глэмпингов.

Кроме того, в Саранске инициирован проект по созданию креативного пространства "Арт-завод" на базе винных складов XIX века. Это будет новая точка притяжения как местных жителей, так и туристов.

О чемпионате WorldSkills Russia

"Большую ставку мы делаем на MICE-туризм (область индустрии делового туризма, связанная с организацией и проведением различных корпоративных мероприятий - прим. ТАСС). Перед правительством республики поставлена задача по привлечению мероприятий всех уровней, - рассказала Марина Жулина. - В 2022 году в Саранске запланированы финал национального чемпионата WorldSkills Russia, Всероссийский сельский сабантуй, Международная европейская астрономическая олимпиада. Это тысячи человек, которые приезжают к нам не на один день".

Востребованными остаются также гастрономия и этника. "Что касается маршрутов, то практически каждый из них включает в себя этнические элементы и региональную кухню. Мордовия - национальная республика и поставщик большого ассортимента качественных продуктов питания. Кроме национальной кухни, туристы пробуют и увозят с собой сыры, колбасы, водку, сгущенку", - рассказала Жулина.

По ее словам, в 2022 году должны состояться уже традиционные фестивали, которые хорошо себя зарекомендовали на туристском рынке - фестиваль мордовского гостеприимства "Кургоня", фестиваль заповедных территорий России "Пятнистый фест".

"В прошлом году в Саранске впервые прошел фестиваль-ярмарка фермерских продуктов "Свое мордовское", посетителями стали в основном местные жители. Задача на перспективу - сделать его ежегодным туристическим проектом. В районах республики развиваются свои события - "Аксельский огурец" и "Заваленки" в Темниковском районе, "Ярцама васта" в Старошайговском. Наши обрядовые национальные праздники "Акша келу", "Велень озкс", "Раскень озкс" традиционно собирают большую мордовскую диаспору - тысячи человек, но на праздниках рады не только мордве, но любым туристам", - отметила собеседница агентства.