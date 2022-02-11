"Спутник V" применят для ревакцинации жителей Мехико в возрасте от 30 до 39 лет

МЕХИКО, 11 февраля. /ТАСС/. Власти столицы Мексики будут использовать российскую вакцину "Спутник V" в качестве бустера для населения в возрасте от 30 до 39 лет. Об этом объявил в пятницу на пресс-конференции в видеоформате Эдуардо Кларк, отвечающий за развитие цифрового правительства города.

"Для этой возрастной группы мы будем использовать вакцины "Спутник V" и [компании] AstraZeneca", - сказал он. Полный курс вакцинации к настоящему времени прошли 96% жителей Мехико старше 15 лет - порядка 7,27 млн человек. Из них 47,6% уже получили бустерную дозу необходимых препаратов. Ранее в текущем году власти применили первый компонент "Спутника V" для ревакцинации в возрастной группе от 40 до 49 лет.

В Мехико продолжается снижение заболеваемости ковидом. В течение последней недели специалисты ежедневно выявляли в среднем 1,8 тыс. случаев заражения коронавирусом, что почти в 4,5 раза меньше, чем в середине января, на пике очередной волны распространения инфекции. Несмотря на это, на следующей неделе в мегаполисе по-прежнему будет действовать "желтый" - средний - уровень эпидемической угрозы.