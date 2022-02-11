Минюст включил в реестр иноагентов московский центр для ЛГБТ-инициатив

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Минюст РФ включил в реестр незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции иностранного агента, Московский комьюнити-центр для ЛГБТ+-инициатив, следует из информации на сайте ведомства.

Центр был основан в 2015 году. Целью его деятельности указывается "безопасная достойная жизнь в условиях принятия и равноправия для ЛГБТ+".

Согласно информации на сайте Минюста, организация получает денежные средства от благотворительного фонда социально-правовой помощи "Сфера", который внесен в реестр НКО-иноагентов.

Главное управление Минюста по Санкт-Петербургу и Ленинградской области ранее подало иск в суд о ликвидации фонда, так как, по заявлению истца, его деятельность идет вразрез с государственной политикой, нацеленной на сохранение, преумножение и развитие человеческого капитала. Куйбышевский суд Санкт-Петербурга приостановил рассмотрение иска, попросив ведомство указать в заявлении конкретные нормы российских законов, которые нарушает организация.