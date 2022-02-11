Празднование Сабантуя в Мордовии приурочат к 1100-летию принятия ислама Волжской Булгарией

ТАСС, 11 февраля. Празднование XII Всероссийского сельского Сабантуя, который пройдет в июле в Мордовии, будет приурочено к 1100-летию принятия ислама Волжской Булгарией. В ходе праздника пройдут фестиваль резчиков, детский конкурс "Голос Сабантуя", конные скачки и соревнования по борьбе корэш, сообщается в пятницу на сайте правительства республики по итогам совещание по подготовке и проведению Сабантуя.

"В этом году праздник состоится в рамках масштабных мероприятий, приуроченных к 1100-летию принятия ислама Волжской Булгарией. Принять участие в Сабантуе планируют гости из более 50 регионов нашей страны", - говорится в сообщении.

Праздник плуга пройдет на двух площадках: 1 июля большой концерт творческих коллективов состоится в селе Лямбирь, 2 июля основные мероприятия Сабантуя пройдут возле села Аксеново Лямбирского района, на участке площадью более 80 га. На центральной площадке праздника - майдане - пройдет торжественная церемония открытия, здесь же в течение дня будут выступать творческие коллективы из республики и других регионов. Для маленьких гостей праздника будут работать контактный зоопарк, аттракционы и батуты. На фестивальной площадке для гостей пройдут фестиваль резчиков "Поющее дерево", детский конкурс "Голос Сабантуя".

Большое внимание на празднике плуга будет уделено спортивным состязаниям. Самое зрелищное мероприятие - борьба корэш, соревнования пройдут в шести весовых категориях, в том числе и среди детей. Победитель соревнований получит главный приз - автомобиль. Также в ходе Сабантуя пройдут конные скачки, в которых планируется участие наездников из Мордовии, Пензы, Нижегородской области и Татарстана.