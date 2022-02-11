Мордовия досрочно завершит программу расселения аварийного жилья в 2023 году

ТАСС, 11 февраля. Республика Мордовия в 2023 году досрочно завершит программу расселения аварийного жилья, признанного таковым по состоянию на 1 января 2017 года, сообщается в пятницу на сайте правительства Мордовии.

"Республика приняла на себя обязательства по досрочному выполнению мероприятий регионального проекта по сокращению непригодного для проживания жилищного фонда, переселение граждан будет завершено в 2023 году. Как отметил министр строительства и архитектуры Мордовии Алексей Гришакин, на эти цели предусмотрено финансовое обеспечение в общем объеме более 2 млрд рублей. До конца года будет переселено 24 тыс. кв. метров аварийного жилищного фонда, в котором проживают 1 250 человек. В 2023 году будет переселено 1 680 тыс. жителей республики", - говорится в сообщении.

В июне 2020 года в докладе Генпрокуратуры РФ республика была отмечена среди регионов с проблемами по расселению граждан из ветхого жилья. Летом 2021 года вице-премьер РФ Марат Хуснуллин поручил правительству Мордовии завершить программу переселения жителей из аварийного и ветхого жилья, признанного таковым по состоянию на 1 января 2017 года, не позже 2023 года.