Нацковры Ингушетии внесут в антологию объектов нематериального культнаследия народов РФ

МАГАС, 11 февраля. /ТАСС/. Войлочные ковры ручной работы с национальными орнаментами Ингушетии внесут в специальное издание Российского Дома народного творчества имени В.Д. Поленова, которое будет опубликовано в рамках Года культурного наследия народов РФ, говорится в сообщении пресс-службы Дома народного творчества Ингушетии (РДНТ).

"В рамках Года культурного наследия народов России Российский Дом народного творчества имени В.Д. Поленова издаст "Золотую антологию объектов нематериального культурного наследия". Представителям регионов предложено внести свой вклад в создание уникального издания, которое представит 100 шедевров нематериального наследия. Ингушетия представит для антологии войлочные орнаментированные ковры-истинги, являющиеся уникальным явлением традиционной культуры", - говорится в сообщении.

Как сообщается, уже на протяжении нескольких лет в РДНТ работает мастерская ингушского этнографа Зейнеп Дзараховой, которая возрождает этот старинный народный художественный промысел. Также в рамках Года культурного наследия народов РФ в Ингушетии будет запущен новый телевизионный проект.

"В основу совместного с Национальной телерадиокомпанией "Ингушетия" проекта "Сакъердаме дувцараш" (юмористические рассказы - прим. ТАСС) будут положены произведения устного народного творчества ингушей. Актуальность этого проекта заключается в том, что этнографы, краеведы и собиратели устного юмористического и сатирического народного жанра зачастую не имели возможности издавать свои сборники, а если такие сборники и издаются, то совсем небольшими тиражами. Поданные зрителю в виде телевизионных миниатюр, они наверняка обретут вторую жизнь", - добавили в пресс-службе.

В конце 2021 года президент РФ Владимир Путин подписал указ о проведении Года культурного наследия народов России в 2022 году. Такое решение было принято в целях "популяризации народного искусства, сохранения культурных традиций, памятников истории и культуры, этнокультурного многообразия, культурной самобытности всех народов и этнических общностей Российской Федерации".