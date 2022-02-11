В Сыктывкаре ограничили подачу тепла в 35 многоквартирных домов

СЫКТЫВКАР, 11 февраля. /ТАСС/. Подача тепла ограничена в 35 многоквартирных домов в Сыктывкаре. По данному факту организована проверка, сообщила прокуратура республики.

По прогнозу метеорологов, в ночь на субботу в столице Коми ожидается до минус 10 градусов, снег и ветер.

"Прокуратура Сыктывкара организовала проведение проверки в связи с ограничением теплоснабжения 35 многоквартирных домов в районе перекрестка улиц Интернациональная и Куратова. На место происшествия выезжал и. о. прокурора Сыктывкара. В ходе проверки прокуратура даст оценку соблюдения законодательства о подготовке объектов коммунальной инфраструктуры с эксплуатации в условиях отопительного периода, а также соблюдения прав граждан на надлежащее оказание жилищно-коммунальных услуг", - говорится в сообщении.

По информации Коми филиала ПАО "Т Плюс", в чьем ведении находится теплоснабжение в Сыктывкаре, бригада устраняет дефект трубопровода. "В связи с этим с 15:30 и до окончания работ ограничено теплоснабжение 42 объектов, в том числе 35 многоквартирных домов. Причины повреждения трубопровода выясняются. На период ремонтных работ полностью ограничено движение автотранспорта через перекресток улиц Куратова и Интернациональная", - сообщила компания.

Как сообщил министр строительства и коммунального хозяйства Коми Игорь Кузьмичев, на месте возможного порыва теплотрассы работает техника и 19 человек ремонтной бригады. "На перекрестке [улица] Куратова - [улица] Интернациональная [проводится] вскрытие дорожного полотна, прогнозируется, что именно там повреждена теплотрасса. У нас значительный объем техники, 19 человек персонала задействовано. Я лично [нахожусь] на объекте, тут же руководство "Т Плюс", Сыктывкарского водоканала. Надеемся на оперативное завершение ремонтно-восстановительных работ", - сказал Кузьмичев в видеообращении, которое размещено в его Telegram-канале.