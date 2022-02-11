Во Франции смягчили требования для привитых от коронавируса путешественников из Европы

ПАРИЖ, 11 февраля. /ТАСС/. Правительство Франции отменило обязательное тестирование на коронавирус для прибывающих в страну путешественников из Европы, прошедших полный курс вакцинации от коронавируса. Об этом сообщается в заявлении, опубликованном в пятницу вечером пресс-службой правительства.

"Исключение будет сделано для прошедших полный курс вакцинации, им не нужно предъявлять тест по прибытии из страны - члена Евросоюза, Андорры, Исландии, Лихтенштейна, Монако, Норвегии, Сан-Марино, Ватикана или Швейцарии", - гласит коммюнике. Уточняется, что вакцинация должна быть пройдена "в соответствии с европейским регламентом".

Отмечается, что отныне для путешествий в пределах Евросоюза не требуется предъявлять объяснительную с уважительной причиной для поездки, однако подтверждение прохождения вакцинации будет обязательным. Для тех, кто сделал прививку больше девяти месяцев назад, потребуется предъявить подтверждение о получении бустерной дозы.

Для прибывающих из стран оранжевой зоны в классификации французских властей, в том числе из России, требование об уважительной причине поездки остается в силе. Также по прибытии пассажиров из этих стран могут попросить пройти тест на коронавирус. Лица от 12 лет и старше, которые не прошли полный курс вакцинации или не сделали дополнительный укол вовремя, должны будут при въезде во Францию иметь при себе отрицательный результат антигенного или ПЦР-теста сроком менее 24 или 48 часов в зависимости от страны, откуда они прибыли.