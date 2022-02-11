В мире зарегистрировано почти 405 млн случаев заражения коронавирусом

ЖЕНЕВА, 11 февраля. /ТАСС/. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире приблизилось к 405 млн, а количество летальных исходов превысило 5,78 млн. Об этом сообщила в пятницу Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

Согласно опубликованным данным, по состоянию на 21:21 мск 11 февраля в ВОЗ поступили сведения о 404 910 528 инфицированных и 5 783 776 умерших. Число заразившихся увеличилось за сутки на 2 473 605, летальных исходов - на 12 788.

Статистика ВОЗ учитывает только официально подтвержденные сведения о заразившихся и умерших, предоставляемые государствами. Отметка в 400 млн заразившихся была пройдена 10 февраля, 350 млн - 25 января, 300 млн - 8 января, 250 млн - 9 ноября прошлого года, 200 млн - 5 августа.

Больше всего подтвержденных случаев заражения, данные о которых поступили в ВОЗ, зарегистрировано в США - 76 649 746. Далее следуют Индия (42 536 137), Бразилия (26 955 434), Франция (20 772 543) и Великобритания (18 162 203). Летальных исходов больше всего также в США - 905 957, вторую строчку занимает Бразилия (635 074), третью - Индия (507 177). Далее следуют Россия (338 813) и Мексика (310 627).