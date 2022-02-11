Головоломка Wordle помогла спасти 80-летнюю женщину в Иллинойсе

НЬЮ-ЙОРК, 11 февраля. /ТАСС/. Дочь взятой в плен психически неуравновешенным мужчиной в собственном доме 80-летней женщины, проживающей в городе Линкольнвуд (штат Иллинойс) подняла тревогу, когда она не прислала результаты головоломки Wordle - ежедневной головоломки по разгадыванию слов, получившей в последние месяцы чрезвычайно высокую популярность в США. Об этом сообщила телекомпания ABC со ссылкой на местную полицию.

В ночь на субботу на прошлой неделе в дом к 80-летней Холт ночью забрался голый и вооруженный ножницами мужчина - полиция позднее заявила, что у него могло быть обострение психического расстройства. Он потребовал от женщины сохранять молчание и пройти в ванную комнату. Она подчинилась, и тогда нападавший запер ее там. Почти сутки Холт оставалась в ванной комнате.

Однако у женщины была привычка каждый день отправлять своей старшей дочери свои результаты в Wordle. Это логическая браузерная игра, где за шесть попыток надо угадать слово из пяти букв. Если названная буква есть в слове и поставлена на правильном месте, она подсвечивается зеленым, если есть, но стоит не на своем месте - желтым, если ее совсем нет - серым. Увлечение Wordle охватило все США, и в январе газета The New York Times приобрела компанию-разработчика за сумму, которая не разглашается, однако, по информации самого же издания, находится "в нижнем диапазоне семизначных значений".

Дочь Холт так встревожилась из-за отсутствия результатов Wordle в воскресенье, что позвонила сначала соседям матери, а потом в полицию. Прибывшие полицейские вошли в дом, опасаясь, что у пожилой женщины мог случиться сердечный приступ, но обнаружили ее живой и здоровой в ванной, а в спальне - остававшегося там мужчину. Он уже вооружился несколькими ножами, поэтому для его задержания пришлось вызывать полицейский спецназ. Ему предъявлены обвинения по нескольким статьям, в том числе, о похищении человека и нападении на полицейского. Денис Холт после медицинского осмотра была отпущена домой.