Эксперт: коронавирус не оказывает воздействия на развитие мозга ребенка в утробе матери

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Коронавирусная инфекция не оказывает прямого воздействия на мозг и нервную систему ребенка в утробе матери. Непосредственно на развитие ребенка может влиять психологическое состояние матери, сообщил ТАСС врач-инфекционист Евгений Тимаков.

Ранее заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов сообщил ТАСС, что замедление темпов развития у детей наблюдается в 20% случаев, если мать перенесла коронавирус во время беременности.

"Вирус влияет только на вынашивание беременности и на ее течение. Органического поражения нервной системы у плода вирус непосредственно не вызывает. У коронавирусной инфекции не доказано поражение центральной нервной системы плода напрямую", - сказал он.

По его словам, как показывают зарубежные исследования, непосредственное влияние коронавируса на плод может быть только при внутриутробном инфицировании самого ребенка, но это единичные случаи. В большинстве случаев, как отметил Тимаков, коронавирус может влиять на питание плода, вызывать воспаление плаценты, что приводит к задержке именно внутриутробного развития.

Также, по данным исследований, задержка развития детей, рожденных в период пандемии, наблюдается как у перенесших инфекцию беременных, так и у тех, кто с ней не сталкивался, отметил врач. Он пояснил, что беременные женщины могли испытывать повышенные стрессовые нагрузки, что и сказалось на развитии детей.

"Сравнение групп мам, болевших коронавирусной инфекцией и не болевших, не показало никакого различия. То есть у мам, которые и болели, и не болели ковидом, часть детей рождались с задержкой этих навыков. Вывод был сделан такой, что влияет сама пандемия: ограничительные мероприятия, отсутствие кислорода, отсутствие движения, постоянные стрессы, нарушение питания. Это как раз и влияет на развитие ребенка, но не сам коронавирус", - подчеркнул Тимаков.