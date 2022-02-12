Синоптики прогнозируют теплую погоду в европейской части России до 20 февраля

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Аномально теплая погода будет сохраняться на европейской части России минимум до 20 февраля. Особенно тепло будет в центре и на северо-западе страны, рассказала ТАСС главный специалист Гидрометцентра Марина Макарова.

"Больше всего превышение [температуры] над нормой [ожидается] в центре европейской части России и на северо-западе. На юге аномалия - [превышение нормы на] четыре-шесть градусов, то есть тоже теплая погода. Только на побережье Краснодарского края и в республиках Северного Кавказа чуть пониже - превышение [температуры над нормой составит] порядка двух-трех градусов", - сообщила она.

По словам Макаровой, аномальное тепло сохранится на европейской части страны вплоть до 20 февраля.

"В течение декады будут сохраняться примерно такие же значения. Ближайшая декада - это с 11 по 20 февраля", - отметила метеоролог.