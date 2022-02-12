Эксперт: подвид "омикрона" ВА.2 не может протекать тяжелее исходного варианта штамма

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Подвид омикрон-штамма коронавируса ВА.2 является более заразным, но не может протекать тяжелее исходного варианта штамма. Об этом ТАСС сообщил заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов.

"Действительно, линия ВА.2 более заразительная, чем исходный вариант "омикрона". Но нельзя сказать, что инфекция, обусловленная "омикроном" ВА.2, будет протекать тяжелее, чем исходный вариант штамма "омикрон". Он является более заразным, но не более тяжелым", - сказал он.

Горелов отметил, что появление в некоторых странах второй волны после снижения уровня заболеваемости обусловлено как раз преобладанием появившегося подвида "омикрона" ВА.2.

Ранее ученые ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора разработали новую методику, определяющую три подвида штамма "омикрон": ВА.1, ВА.2 и ВА.3.

Штамм коронавируса В.1.1.529, который обозначается греческой буквой "омикрон", обнаружен в 2021 году на юге Африки. По последним данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, омикрон-штамм выявлен в 84 регионах РФ.