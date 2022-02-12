Рассмотрение заявлений на гражданство РФ в общем порядке могут сократить до трех месяцев

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Срок рассмотрения заявлений о приеме в российское гражданство в общем порядке, а также лиц, получивших политическое убежище, беженцев и военнослужащих по контракту в Вооруженных силах РФ могут сократить с одного года до трех месяцев. Об этом ТАСС сообщили в пресс-центре МВД России в ответ на запрос агентства.

Президент России Владимир Путин 29 декабря прошлого года внес в Госдуму проект базового закона "О гражданстве Российской Федерации". Как отметили в МВД, данным законопроектом предусмотрена передача в ведомство и его территориальные органы полномочия по рассмотрению заявлений о приеме в гражданство РФ. Планируется, что на МВД будет возложена ответственность за принятие решений о приеме в гражданство РФ в отношении отдельных категорий лиц, решения по которым в настоящее время принимает президент России.

"К ним [отдельным категориям граждан] относятся лица, на которых не распространяется так называемый упрощенный порядок приема в гражданство РФ, а также получившие политическое убежище на территории РФ, признанные беженцами и проходящие военную службу по контракту в Вооруженных силах РФ. При этом срок рассмотрения их заявлений о приеме в гражданство РФ сокращен [в законопроекте] с одного года до трех месяцев", - сказал собеседник агентства.

При этом, как следует из пояснительной записки к тексту проекта закона, с которой ознакомился ТАСС, в ведении президента "предлагается оставить только прием в гражданство РФ в исключительном порядке и распространить его на ветеранов Великой Отечественной войны, являвшихся гражданами бывшего СССР, лиц, имеющих особые заслуги перед РФ, а также на лиц, которые ввиду своей профессии или квалификации либо по иным причинам представляют интерес для РФ". В то же время законопроектом предусмотрено расширение полномочий главы государства по определению категорий лиц, имеющих право на упрощенное приобретение российского гражданства. В частности, президент может определять категории таких лиц не только в гуманитарных, но и в любых иных целях.

Как обстоит дело сейчас

Согласно действующему закону о гражданстве, к полномочиям президента России относятся вопросы приема в российское гражданство в общем порядке, а также восстановления и выхода из него. Глава государства также в гуманитарных целях вправе определить категории иностранных граждан, которые могут обратиться с заявлением о приеме в гражданство РФ, имея на это право, а также порядок подачи ими соответствующих заявлений и перечень представляемых документов.

Президент также рассматривает вопрос о приеме или восстановлении в российское гражданство иностранных граждан и лиц без гражданства в общем или упрощенном порядке, которые имеют ограничение въезда, использовали подложные документы, состоят на военной службе, на службе в органах безопасности или в правоохранительных органах иностранного государства, если иное не предусмотрено международным договором России. Также речь может идти о рассмотрении заявлений на прием в гражданство РФ тех иностранцев, кто имеет неснятую или непогашенную судимость за совершение умышленных преступлений, преследуются в уголовном порядке, осуждены и отбывают наказание в виде лишения свободы. Кроме того, он утверждает положения о порядке рассмотрения вопросов гражданства РФ и издает указы.