В Гидрометцентре сообщили о теплой погоде в Москве в ближайшие дни

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Очень теплая погода будет сохраняться в Москве еще минимум пять дней. Солнце будет высоким, что создаст "благостное настроение", сообщила ТАСС главный специалист Гидрометцентра России Марина Макарова.

"Мы остаемся под влиянием теплых воздушных масс, которые приходят к нам с Атлантики. Температура в ближайшие пять дней будет на восемь градусов выше нормы. Будет продолжительный теплый период. Солнце уже высокое, и оно будет создавать такое благостное настроение", - рассказала она.

Макарова сообщила, что оттепель будет способствовать уменьшению снежного покрова в столице в ближайшие дни. "Снежный покров у нас будет уменьшаться, так как осадки небольшие ожидаются. Сейчас он в Москве составляет 41-43 сантиметра. Вода будет на улицах, но гололедица в прогонах еще остается", - отметила она.

По данным Гидрометцентра, в субботу днем в Москве прогнозируется от минус двух до нуля градусов, в воскресенье - от нуля до двух градусов тепла, в понедельник - один-три градуса тепла, во вторник и среду - от минус двух до плюс трех градусов.