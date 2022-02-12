{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Гидрометцентре сообщили о теплой погоде в Москве в ближайшие дни

По прогнозам синоптиков температура будет на восемь градусов выше нормы

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Очень теплая погода будет сохраняться в Москве еще минимум пять дней. Солнце будет высоким, что создаст "благостное настроение", сообщила ТАСС главный специалист Гидрометцентра России Марина Макарова.

"Мы остаемся под влиянием теплых воздушных масс, которые приходят к нам с Атлантики. Температура в ближайшие пять дней будет на восемь градусов выше нормы. Будет продолжительный теплый период. Солнце уже высокое, и оно будет создавать такое благостное настроение", - рассказала она.

Макарова сообщила, что оттепель будет способствовать уменьшению снежного покрова в столице в ближайшие дни. "Снежный покров у нас будет уменьшаться, так как осадки небольшие ожидаются. Сейчас он в Москве составляет 41-43 сантиметра. Вода будет на улицах, но гололедица в прогонах еще остается", - отметила она.

По данным Гидрометцентра, в субботу днем в Москве прогнозируется от минус двух до нуля градусов, в воскресенье - от нуля до двух градусов тепла, в понедельник - один-три градуса тепла, во вторник и среду - от минус двух до плюс трех градусов.

Теги
Россия
В Москве ожидаются облачная погода и гололедица 12 февраля
Днем температура составит от нуля до минус двух градусов
Читать полностью