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Пандемия COVID-19

В Китае разрешили импорт лекарства компании Pfizer от коронавируса

Paxlovid выпускается в форме таблеток двух видов

ПЕКИН, 12 февраля. /ТАСС/. Государственное управление по контролю за фармацевтической продукцией КНР с рядом условий одобрило импорт противоковидного препарата Paxlovid американской компании Pfizer. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в субботу на сайте ведомства.

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Paxlovid выпускается в форме таблеток двух видов, которые необходимо принимать вместе дважды в день в течение пяти дней.

22 декабря 2021 года Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США одобрило Paxlovid для экстренного использования при лечении легких и среднетяжелых форм COVID-19. После этого его одобрили в ряде стран, в том числе в Великобритании, Израиле, Канаде, Республике Корея и Японии. Согласно данным, полученным после второй фазы испытаний, этот препарат снижает риск госпитализации или смерти после заражения коронавирусом на 89%.

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