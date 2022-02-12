Аналитики провели опрос об изменении отношения собственников к их квартирам на фоне пандемии. В ходе исследования были опрошены более 2 тыс. человек в крупнейших городах РФ.

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Более половины опрошенных россиян хотели бы изменить условия проживания в пандемию, среди недостатков своих квартир и домов респонденты называют дефицит личного пространства и отсутствие благоустроенных дворов для прогулок. Такие данные содержатся в исследовании девелоперской компании "Мармакс", которое есть в распоряжении ТАСС.

"Только 46% опрошенных чувствовали себя абсолютно комфортно в собственном жилье во время пандемии. Остальные 54% не были удовлетворены жилищными условиями, причем 10% чувствовали себя "ужасно некомфортно", - говорится в материалах.

Отмечается, что основным фактором, побуждающим опрошенных к смене жилья, является недостаток личного пространства. Об этом сообщили 37% участников исследования. На втором месте находится отсутствие балкона или террасы - их не хватает 27% респондентов, 19% нуждаются в продуманном зонировании помещения, 17% - в рабочем кабинете. Уточняется, что среди опрошенных в однокомнатных квартирах живут 32%, в двухкомнатных - 49%, в трехкомнатных - 17%, остальные имеют более трех комнат. При этом половина участников опроса считает оптимальным иметь три комнаты в квартире.

Среди основных недостатков самих многоквартирных домов респонденты назвали отсутствие благоустройства дворов для прогулок, дефицит инфраструктуры и отсутствие охраны. В целом, согласно исследованию, 73% респондентов задумывались о смене жилья с начала пандемии, из них 30% реализовали свои планы - приобрели или поменяли квартиру.

"Пандемия значительно повлияла на образ жизни людей: поменялись их привычки, изменился образ жизни - многие стали работать удаленно. Как следствие, это не могло не отразиться на представлениях людей об эталонном жилье. В "новой" постпандемической реальности девелоперы вынуждены учитывать данные изменения", - прокомментировал результаты исследования генеральный директор девелоперской компании "Мармакс" Юрий Юров.