Синоптик назвал, когда Черное море на курортах Кубани станет комфортным для купания

КРАСНОДАР, 12 февраля. /ТАСС/. Черное море на курортах Краснодарского края, по прогнозам, прогреется до комфортных для купания температур к середине третьей декады мая. Холодная и снежная зима не должны помешать прогреву воды, сообщил ТАСС заместитель руководителя центра мониторинга и прогнозирования ГКУ Краснодарского края "Территориальный центр мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" Александр Колесник.

"Наши основные, самые прогреваемые места - территория Сочи и территория Анапы. Анапа - в силу того, что там наименьшая глубина и идет более длительный прогрев, а Сочи - субтропики, которые раньше прогреваются и позже остывают. Средняя температура для комфортного принятия водных процедур закреплена исторически на отметке 18-19 градусов. Данная цифра в среднем приходится у нас на период третей декады мая, примерно в 25-х числах, тогда температурный фон начинает постепенно прогреваться. <…> 2022 год не будет отличаться от прошлых, можем ориентироваться в среднем на третью декаду мая, на середину декады", - сказал Колесник.

В то же время он уточнил, что холодная и снежная зима, которые отмечаются в этом году на всей территории Краснодарского края, не окажут сильного влияния на прогрев акватории моря. По его словам, несмотря на то, что погода зимой была близкой к аномальной, она нивелировала слишком малоснежные и более жаркие зимы прошлых лет.

"Данная зима не была рекордной, за многолетний период - например, в 2002 году - были рекордные температуры, тем не менее ситуация нынешней зимы была близка к аномальной, но порога аномальности не преодолела пока. Весь негатив, который был в плане дорожных условий, прохладной погоды, прочего, - он компенсировал недостатки, которые отмечались последние три года. Судить о том, что последние три года было глобальное потепление, а сейчас - глобальное похолодание, смысла нет, потому что [это] очень короткий временной промежуток", - отметил заместитель начальника центра.

Краснодарский край - один из основных туристических регионов России. Летом здесь популярен пляжный отдых, зимой - горнолыжные курорты. Число туристов на курортах Кубани по итогам 2021 года практически достигло показателей рекордного 2019 года: край посетили около 17 млн человек. В 2019 году курорты Краснодарского края приняли 17,3 млн туристов.